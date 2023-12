È Federico La Penna l'arbitro designato a dirigere Inter-Bologna, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il fischietto di Roma è coadiuvato da Cecconi e Zingarelli come assistenti, Giua come quarto uomo. Il VAR è affidato a Serra; all'AVAR c'è Mazzoleni. Scorre serena la direzione arbitrale di La Penna che mantiene equilibrato il metro del giudizio fino al secondo tempo supplementare, quando la stanchezza ne annebbia la lucidità e l'attenzione. Un solo errore ma piuttosto grave e che macchia la prestazione del direttore di gara, salvato dal VAR.

A seguire gli episodi da moviola principali.

12' - Fallo di Frattesi su Saelemaekers a venti metri da Audero. Giusta la lettura di La Penna che lascia proseguire il gioco per la regola del vantaggio.

15' - Lautaro addomestica in area un pallone squisito che però finisce a sfiorare leggermente il braccio del capitano nerazzurro. L'arbitro lo vede e ferma l'azione.

18' - Frattesi arpiona un gran pallone in area servito da Lautaro. Ma mentre l'ex Sassuolo tenta di aggiustare il controllo, Aebischer appoggia il braccio sul centrocampista di casa che cade un po' scenograficamente per terra. Corretto non fischiare rigore.

22' - Corazza allarga la gamba su Lautaro Martinez a palla lontana. L'argentino cade, La Penna lascia correre, perché non erano nel vivo dell'azione, ma la sanzione non sarebbe stata eccessiva. Grosso rischio per il ragazzo felsineo.

40' - Giallo sventolato da La Penna a Lykogiannis che bracca Lautaro Martinez che stava tentando la fuga dopo essere riuscito a rapinandogli un pallone potenzialmente velenosissimo per gli uomini di Thiago Motta. Diversamente da quanto ritenuto dall'allenatore rossoblù, ammonizione sacrosanta.

53' - Contatto in area interista Acerbi-Van Hooijdonk prima della conclusione al volo di Urbanski, La Penna non ritiene di intervenire giustamente.

58' - Altro giallo della partita, ancora uno per il Bologna: Van Hooijdonk trattiene eccessivamente Alessandro Bastoni e l'arbitro giustamente ammonisce l'attaccante.

62' - Reclamano un rigore i padroni di casa per tocco di mano di Corazza, tocco plateale che però sfugge all'arbitro ma non al VAR. La Penna viene richiamato da Serra e non può che indicare il dischetto. Lautaro poi fallisce la realizzazione.

88' - Ancora un'ammonizione per la squadra ospite. Giallo estratto questa volta ai danni di Fabbian dopo una trattenuta tattica su Stefano Sensi. Anche in questo caso, corretta la lettura di La Penna.

90' - Carlos Augusto prende una testata alla mandibola da non si sa chi.

94' - Ammonito anche Bisseck. Altra sanzione corretta del fischietto di Roma: brutta entrataccia del difensore tedesco su Aebischer.

100' - Ammonizione per Darmian, dopo un intervento a valanga su un avversario.

103' - Pavard ferma irregolarmente Urbanski, anche per il francese c'è il cartellino giallo.

109' - Barella viene atterrato da Calafiori, La Penna ritiene l'intervento non regolare tra le proteste del centrocampista nerazzurro che dopo qualche istante si fa tutto il campo per recriminare con l'arbitro che estrae il giallo. È Thuram a placare la rabbia del 23 interista.

112' - Pareggia il Bologna con Beukema, un gol che nasce da un tocco di tacco di Zirkzee che riesce ad evitare che lo spiovente da corner vada completamente fuori, prima della volée vincente del connazionale. Protesta l'Inter ma le immagini danno ragione alla terna arbitrale, la palla non è uscita del tutto dalle immagini.