Andrea Soncin, tecnico della Nazionale femminile, ha parlato a Repubblica dopo la qualificazione delle azzurre in semifinale degli Europei in corso di svolgimento in Svizzera: “È stato il giorno più bello della mia vita. Ho trasmesso messaggi chiari. Tattiche e strategie certamente, ma la differenza l’hanno fatta le ragazze con la loro disponibilità, si sono rimesse in discussione, hanno capito che la maglia dell’Italia è un privilegio. Non ho la minima intenzione di tornare ad allenare gli uomini, adesso sono in Paradiso, i rapporti che si creano con un gruppo di ragazze sono impagabili. Pregiudizi? C’è tanta ignoranza in giro, di solito da chi giudica senza aver mai visto una partita".