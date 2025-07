Hervé Renard non ha dubbi: a meritare il Pallone d'Oro, quest'anno, è Achraf Hakimi. Intervistato dal quotidiano marocchino Le360Sport, l'ex CT della Nazionale maghrebina, oggi alla guida dell'Arabia Saudita, esalta la crescita del giocatore ex Inter in questi ultimi anni: "La sua crescita è stata eccezionale. Dal Dortmund all'Inter, poi al Paris Saint-Germain, è arrivato solo in grandi club, il che è una vera dimostrazione del suo talento. È uno dei migliori giocatori al mondo oggi. Per me, è lui il vincitore del Pallone d'Oro di questa stagione, perché è stato eccezionale, costante e decisivo in tutte le sue prestazioni. Oggi, Achraf Hakimi è il miglior giocatore del continente. E data la sua giovane età, è ancora ben lungi dall'aver completato la sua lista di successi".

Sei stato il primo allenatore a dare una possibilità ad Achraf Hakimi con la nazionale. Cosa ti ha convinto, all'epoca, a fidarti di lui a così giovane età?

"Quando ti alleni al Real Madrid, è già segno di grandi qualità. All'epoca, Nasser Larguet, che era il direttore tecnico della nazionale, ne aveva parlato molto bene".