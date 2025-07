Nel corso dell'evento a Massa dedicato ai direttori sportivo, Piero Ausilio si è soffermato anche su altri temi spinosi, tra i quali alcune voci in uscita che hanno caratterizzato il mese di luglio: Dumfries? Clausola messa in momento particolare, rischiavamo di perderlo a zero e abbiamo tutelato asset del club. Thuram? Non è assolutamente sul mercato. Asllani? Dopo tre anni è meglio che trovi opportunità diverse, è arrivato anche Sucic. Glielo abbiamo già detto. Frattesi e Thuram sono incedibili. Rifiutati 30 mln per Frattesi? No, ma li avremmo rifiutati perché fa parte del nostro progetto. Pio Esposito è forte, ed è confermato".

Sulla situazione della rosa interista, Ausilio ha aggiunto, incalzato dai colleghi presenti: "Sorrido perché c'è tanta di quella preoccupazione intorno all'Inter e poi mi accorgo che i giocatori forti dell'Inter sono tutti qua e ne abbiamo già aggiunti altri 5, visto che abbiamo tolto Pio Esposito dal mercato. E si parla di un'Inter che deve provare ad entrare in Champions League. Va bene così", ha chiosato.