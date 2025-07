Quale futuro per Giovanni Leoni? Il difensore del Parma è ambitissimo in Italia, ma non solo. Secondo quanto riferisce SportMediaset, oltre alle big italiane, c’è l’interesse della Premier League. Il Parma vorrebbe tenere il giocatore un altro anno, ma di fronte ad una offerta irrinunciabile (intorno ai 40 milioni di euro) potrebbe lasciarlo partire.