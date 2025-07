Franco Vazquez, fantasista di 36 anni rimasto in forza alla Cremonese dopo aver centrato la promozione in Serie A, parla oggi alla Gazzetta dello Sport. Il calciatore grigiorosso ha avuto l'onore di vestire le maglie della nazionale italiana e argentina. "Rimpianti? Nessuno, due grandissime esperienze. In entrambe le nazionali avevo davanti giocatori fortissimi. Fu Conte a portarmi in azzurro poi la cosa non decollò. Lo ritrovai in finale di Europa League quando allenava l’Inter e vincemmo noi. Rivincite? Nessuna, a lui sarò sempre riconoscente".

L'esordio della Cremonese in Serie A avverrà il 23 agosto contro il Milan a San Siro. "Lo stadio più bello d’Italia. Sono rimasto anche per godermi tutto questo", dice ancora Vazquez.