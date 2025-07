Prosegue il braccio di ferro tra le parti coinvolte nella trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman all'Inter. Il Biscione offre al giocatore un contratto di 4 milioni all'anno. L'Atalanta rimane ferma sulle sue richieste e secondo quanto raccolto da Sky Sport avrebbe chiesto Pio Esposito, trovando però una risposta negativa sulla sponda milanese. Nel frattempo l'Inter si cautela per l'alternativa e in giornata ha parlato con gli agenti di Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus. Per il quale - secondo l'emittente - servirebbero 20 milioni più bonus.