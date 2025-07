Marko Arnautovic si unirà alla Stella Rossa di Belgrado. L'affare è stato ormai definito e nelle prossime ore il giocatore austriaco firmerà un contratto biennale. Lo rivelano i colleghi serbi di MozzartSport, spiegando che Arnautovic tifa per la Stella Rossa sin da bambino. Lunedì sarà in Serbia per le visite mediche e le firme ufficiali.