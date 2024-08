È Ermanno Feliciani l'arbitro scelto per dirigere Genoa-Inter, prima giornata della Serie A 2024/25. Il fischietto abruzzese ha come assistenti Costanzo e Passeri, mentre Rapuano indossa le vesti del quarto uomo. In sala VAR c'è invece Di Paolo, coadiuvato da Guida. Il direttore di gara non è sempre in controllo del match e viene salvato dal VAR in tutti gli episodi chiave. Giusto annullare il calcio di rigore all'Inter per il contatto Thuram-Badelj e il raddoppio di Dimarco per fuorigioco di Darmian, ma anche convalidare il 2-1 nerazzurro. Sul penalty del Genoa, invece, Bisseck tocca il pallone anche con il braccio destro.

8' - Messias resta a terra dolorante dopo un contrasto con Calhanoglu che entra sul pallone: Feliciani fa giustamente correre, poi stoppa il gioco per sincerarsi delle condizioni del genoano.

17' - Bedelj scappa via a Mkhitaryan con un tunnel, l'armeno lo trattiene e blocca la ripartenza: fallo tattico, ammonizione corretta.

20' - Acerbi interviene su Vitinha con la gamba alta: Feliciani fischia calcio di punizione e non estrae il cartellino.

36' - Thuram prova a calciare in porta da dentro l'area, ma cade a terra dopo un intervento di Badelj: Feliciani inizialmente fischia il calcio di rigore e poi, richiamato dal VAR, lo annulla. Decisione corretta: nella dinamica è il centrocampista del Genoa ad anticipare l'interista che poi, nel tentativo di concludere a rete, va a scalciare l'avversario.

51' - L'Inter raddoppia con Dimarco, ma il gol viene annullato per un fuorigioco ad inizio azione: sul fltrante di Barella, Darmian è oltre la linea. Decisione corretta.

52' - Inzaghi, richiamato più volte durante la partita per delle proteste sul metro di giudizio utilizzato, viene ammonito.

61' - Gilardino protesta per il fallo fischiato a Vasquez: ammonizione anche per il tecnico del Genoa.

63' - Gollini impiega troppo tempo nella battuta del rinvio dal fondo: giallo per il portiere del Genoa.

82' - Annullato il secondo gol della serata all'Inter, di nuovo per fuorigioco, questa volta a Thuram. Dopo il check con il VAR, però, il 2-1 nerazzurro viene convalidato: il francese è tenuto in gioco dal piede sinistro di De Winter al momento del tocco in verticale di Frattesi.

92' - Dopo il richiamo del VAR, Feliciani concede un calcio di rigore al Genoa: Bisseck, nel tentativo di andare a colpire di testa, tocca il pallone anche con il braccio destro che è largo. L'intervento è scomposto, per l'arbitro è da punire con il penalty.

98' - Asllani spinge Thorsby in uno scontro di gioco e scatena la rabbia della panchina genoana: l'interista viene ammonito.