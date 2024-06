Sono ore calde per la chiusura della trattativa che dovrebbe portare Josep Martinez all'Inter. La conferma arriva da Luca Marchetti, firma di Sky Sport: "L’Inter e il Genoa sono in continuo contatto per trovare l’accordo definitivo per Martinez - assicura l'esperto di mercato sulle colonne di TMW -. Nell’operazione, come contropartita, i rossoblù hanno individuato Oristanio. Nel frattempo continua ad essere monitorato Ndoye del Bologna: ieri sera visionato all’opera contro la Svizzera. E sempre i nerazzurri hanno messo gli occhi su Giovanni Leoni, difensore giovanissimo (e promettentissimo) della Samp. L’idea sarebbe di prenderlo per lasciarlo almeno un’altra stagione a Genova".