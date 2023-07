A corredo della notizia dell'arrivo di Darien Males dall'Inter arrivano anche le parole di Steve von Bergen, direttore sportivo dello Young Boys Berna: "Con l'arrivo di Males abbiamo in rosa un promettente giocatore svizzero che è versatile in attacco e che ha già dimostrato in modo impressionante le sue capacità. Siamo convinti che Darian Males diventerà un pezzo importante del puzzle per la nostra squadra", afferma l'ex difensore del Cesena.