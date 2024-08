Aspettando Martin Satriano, il Lens si muove su un altro fronte e perfeziona un nuovo accordo: secondo le informazioni di Foot Mercato, l'esterno sinistro Anass Zaroury vestirà la maglia Sang et Or. Il nazionale marocchino è già arrivato nel centro sportivo de La Gaillette per le visite mediche, verrà acquistato dal Burnley per la somma di circa 9 milioni di euro, ai quali va aggiunto anche un 20% della plusvalenza su un'eventuale rivendita da riconoscere ai Clarets.