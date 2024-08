Contrariamente a quanto affiorato ieri in Italia, Denzel Dumfries non sarebbe poi così vicino al rinnovo di contratto con l'Inter. Anzi, secondo il portale The Athletic il terzino olandese non ha intenzione di impegnarsi in trattative con il club nerazzurro per un nuovo contratto fino alla chiusura della finestra di mercato. Questo perché intorno al giocatore suonano sirene dall'estero, con la possibilità di unirsi al Manchester United che ai suoi occhi rappresenterebbe un'idea dal fascino particolare. Questa sarebbe solo un'opzione potenziale se Aaron Wan-Bissaka rifiutasse definitivamente un passaggio al West Ham United: al momento c'è un accordo di massima con il Manchester United, tuttavia i termini dell'intesa col giocatore non sono ancora stati definiti.

Wan-Bissaka è favorevole alla prospettiva di andare all'Inter e ciò aprirebbe la possibilità di uno scambio con Dumfries, una pista finora tenuta in piedi solamente da intermediari più che dalle società. Il Manchester United preferirebbe comunque vendere Wan-Bissaka al West Ham e ingaggiare Noussair Mazraoui del Bayern Monaco, per il quale ci sono trattative in corso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!