Si scalda il mercato intorno a Elye Wahi, promettente attaccante accostato ancche all'Inter nella sua ricerca della punta. Il giocatore del Montpellier pare sia molto vicino al Chelsea che ha offerto 30 milioni di euro più bonus ma non sembra essere così convinto del progetto Blues, riporta RMC Sport. Nel mentre l'Eintracht Francoforte attende l'eventuale cessione di Kolo Mouani per farsi avanti, il West Ham ha avanzato una proposta da 35 milioni e il Paris Saint-Germain ha chiesto informazioni. Tanto movimento per Wahi, ma ad oggi nessuna certezza.