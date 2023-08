La Roma sta cercando un difensore dopo la partenza di Roger Ibanez (che è andato in Arabia Saudita, all'Al-Ahli, ndr). Tiago Pinto sfoglia la margherita delle scelte e, stando a quanto riferiscono i colleghi di Relevo, in cima alla lista figurano Oumar Solet del Salisburgo e Merih Demiral dell'Atalanta, su cui, come sappiamo, c'è anche l'Inter. Da comprendere le prossime mosse dei giallorossi in questa direzione.