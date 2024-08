Il Venezia ha deciso di tenerlo fuori per la gara d'esordio in campionato contro la Lazio. Stiamo parlando di Tanner Tessmann, il cui trasferimento all'Inter e alla Fiorentina è ormai saltato da qualche settimana. Stando a quanto riporta La Stampa, il Torino vuole fare un tentativo per aggiudicarsi il pupillo del suo tecnico Vanoli.