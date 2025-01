È ancora Davide Frattesi il nome più caldo del mercato nerazzurro, entrato nel vivo proprio per via dei vari rumors che riguardano il centrocampista romano fin qui considerato il più lussuoso delle riserve di Simone Inzaghi e, per l'appunto, stanco di essere 'una riserva'. L'ex Sassuolo vorrebbe giocare di più, dato di fatto ormai noto ai più, minutaggio che l'allenatore piacentino non può attualmente concedergli e per ciò il ragazzo di Fregene pare sempre più deciso a emigrare verso altri lidi qualora si concretizzasse la possibilità. Pur tenendo conto delle intenzioni del giocatore di partire eventualmente già a gennaio, l'Inter non vorrebbe privarsi di lui, ma è corsa ai ripari: escluse le possibilità di lasciarlo partire in prestito, i campioni d'Italia hanno fissato il prezzo del cartellino del giocatore sui 45 milioni.

Come vi abbiamo già raccontato, ci sarebbero alcuni club dalla Premier League, uno su tutti il Tottenham. Piste inglesi ma non soltanto: su di lui è forte l'interesse della Roma, ma secondo quanto svelato da Il Messaggero ad oggi ogni discorso risulta prematuro perché per l'eventuale addio del giocatore alla Beneamata sarà necessario aspettare l'estate, specie se la destinazione sarebbe in Italia.