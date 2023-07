Il Manchester United resta interessato ad Andrè Onana, ma la valutazione economica dell'Inter al momento sembra frenare la trattativa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese si guarda attorno alla ricerca di alternative al portiere camerunense.

Tra i profili monitorati c'è quello di Robert Sanchez, portiere del Brighton e panchinato da Jason Steele dopo l'arrivo di Roberto De Zerbi in Premier. Il club lo valuta 30 milioni di sterline per lasciarlo partire, una cifra inferiore a quella chiesta dall'Inter per cedere André Onana. I Red Devils stanno valutando la possibilità di rinunciare al portiere camerunense per risparmiare e cercare altri rinforzi sul mercato.