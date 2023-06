"È fatta per Niccolò Squizzato al Pescara". A renderlo noto è il Corriere dello Sport che parla della chiusura per il passaggio a titolo definitivo dall’Inter al Pescara per il ventunenne di Gallarate. C’è solo da stabilire la percentuale sulla futura rivendita da riconoscere ai nerazzurri fa sapere il Corsport che parla di percentuale del 30%. Domani dovrebbe arrivare la fumata bianca.