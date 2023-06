Ci sarebbe un'altra pretendente in fila per Giovanni Fabbian, il talentuoso centrocampista di proprietà dell'Inter nell'ultima stagione alla Reggina: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, si registra ora anche l'interesse del Monza. I nerazzurri potrebbero cederlo per un altro anno in prestito, questa volta a un club di Serie A, soprattutto per far crescere il giocatore ad un livello successivo.