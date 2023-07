Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha chiuso il discorso relativo a Baldanzi, giocatore sul quale, insieme a Fazzini, si è espresso a chiare lettere: "Resteranno con noi, almeno io lo spero tanto, e non hanno ancora completato il percorso. Quest’anno per loro deve essere l’anno della maturazione e consacrazione". Poi ancora sul discorso giovani continua citando gli stessi: "Io a Empoli non ho l’obbligo di far giocare dei giovani. Ma il lavoro del nostro settore giovanile è tale che porta dei ragazzi già pronti e così al di là della carta d’identità li gettiamo nella mischia. Baldanzi e Fazzini si sono meritati la Serie A, non erano miei sfizi.

Il problema è quando si 'forzano' dei giovani che magari non sono ancora pronti. Poi, ovvio, ci vuole un po’ di coraggio dell’allenatore per insistere sui talenti permettendogli anche di sbagliare se si crede davvero in loro. E forse per i tecnici giovani è più facile avere feeling con loro. Ci sentono più vicini ed essendo spugne è facile insegnar loro delle cose".