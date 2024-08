Rivoluzione in vista in casa Genoa, dove oltre ad Albert Gudmundsson sembra in uscita anche Mateo Retegui. L'italoargenrino è vicinissimo all'Atalanta, e sebbene l'attaccante più chiacchierato fino a questo momento sia stato l'islandese sembra proprio l'ex pallino dell'Inter il primo a lasciare il Grifone. Intanto mentre la Dea si muove per portare a casa il sostituto dello sfortunato Scamacca, continua anche la trattativa con la Fiorentina per la cessione di Gudmundsson.

Come spiega Gianlucadimarzio.com, l'affare tra il club toscano e quello ligure non si chiuderà se non verrà trovato prima un sostituto. Situazione che mette dunque in pausa la negoziazione. L'indiziato numero uno per sostituire Retegui era M'Bala Nzola proprio della Fiorentina, ora però indirizzato al Lens in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Oltre all'attaccante i rossoblu continuano a seguire Miovski.