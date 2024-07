Ebenezer Akinsanmiro alla Sampdoria, ci siamo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato è vicino all’ingaggio del centrocampista classe 2004. Dopo le indiscrezioni emerse in mattinata, le parti sono sempre più vicine all’accordo. Il calciatore arriverà in prestito dall’Inter e potrà dunque avere la possibilità di misurarsi con la Serie B.

Si rinsalda, dunque, il rapporto tra i due club, con la Samp che la scorsa stagione aveva già messo a disposizione di Andrea Pirlo Sebastiano Esposito e Filip Stankovic.