Joaquin Correa sta per rientrare a Milano dopo il prestito all'Olympique Marsiglia, ma difficilmente resterà in nerazzurro. Dopo le ipotesi Estudiantes River Plate si fa strada un'altra possibile destinazione per l'attaccante argentino. Secondo Marcelinho Carioca, ex calciatore, sulle tracce del Tucu ci sarebbero i brasiliani del Corinthians.

Da capire se questa possa essere una destinazione gradita al calciatore ex Lazio, che preferirebbe restare in Europa.