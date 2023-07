La questione nuovo portiere in casa Bayern Monaco si fa sempre più complicata. I campioni di Germania cercano un nome nuovo da affiancare a Manuel Neuer al fine anche di lasciar partire Yann Sommer verso l'Inter, e tra i nomi individuati c'è anche quello di David Raya, estremo spagnolo del Brentford. Ma le brutte notizie per il Bayern sono due: in primo luogo, l'offerta di prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata sia dalla società londinese che dal giocatore e l'accordo è al momento sospeso.

In più, su Raya è piombato con decisione l'Arsenal: secondo The Athletic, il club londinese avrebbe individuato nel numero uno dei Bees l'ideale complemento di Aaron Ramsdale. Il Brentford sa dell'interesse dei Gunners ma deve ancora ricevere un'offerta formale.