Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa toccando anche i temi relativi al mercato: "Attualmente abbiamo una rosa di 30 calciatori, è qualcosa di insostenibile che va risolta. Ovviamente il mercato è ancora aperto e tutto può ancora succedere, noi siamo pronti. Siamo contenti di come abbiamo migliorato la squadra, sappiamo cosa vogliamo fare in partita ma ora qualcosa da perfezionato". Possibile apertura indiretta quindi anche all'eventuale partenza di Balogun, grande obiettivo per l'attacco dell'Inter.