Mancano ormai una manciata di ore prima della sfida di San Siro tra Inter e Atalanta, valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Per il match in casa della capolista, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati nella quale compare Giorgio Scalvini, in dubbio dopo l'acciacco rimediato col Milan e Paolo Vismara, alla prima convocazione in prima squadra. Di seguito la lista completa:

Portieri:

Musso, Carnesecchi, Vismara.

Difensori:

Toloi, Hien, Palomino, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini.

Centrocampisti:

Holm, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Bakker, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Zappacosta.

Attaccanti:

El Bilal Toure, Lookman, De Ketelaere, Miranchuk, Scamacca.