Giorno di vigilia anche per l'Inter Primavera, che domani al Breda ospiterà i pari età del Verona allenati da Salvatore Bocchetti "L’Inter è una squadra fortissima e con individualità importanti - ha dichiarato il tecnico degli scaligeri ai microfoni di Hellas Channel -. Nonostante questo, mi aspetto tanto dal punto di vista della personalità e del carattere. Sarà una bellissima partita, la terza nell’arco di una settimana e anche per questo molto dura. Ci faremo trovare pronti e faremo di tutto per mettere in difficoltà i nostri avversari".