È Darko Lazovic il giocatore del Verona chiamato davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare l'imminente match contro l'Inter: "La pressione della salvezza non c’è, ma c’è sempre per tutti i professionisti - dice l'esterno gialloblu -. Non dobbiamo accontentarci come non ci siamo accontentati con il Genoa. È bello giocare a San Siro, speriamo di fare anche punti".