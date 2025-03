Udinese dai due volti quella vista ieri a San Siro contro l'Inter, dove la squadra di Kosta Runjaic ha giocato un buon secondo tempo, mettendo in difficoltà i campioni d'Italia che grazie alle reti segnate nella prima frazione di gioco portano a casa i tre punti. Una prestazione che l'allenatore dei friulani commenta così ai canali ufficiali del club: "Il calcio è fatto di due tempi. Nel primo tempo abbiamo concesso due gol facili in transizione e loro in transizione sono fortissimi come pochi in Europa. Non mi è piaciuto il primo tempo".

Sul secondo tempo:

"Ci abbiamo messo carattere e Sommer era in ottima forma. Solet è un gran bravo ragazzo ed un ottimo giocatore che non è ancora al suo migliore livello. Potrebbe giocare anche nell’Inter per il potenziale che ha. Non so se nel primo tempo abbiamo messo troppo rispetto o troppa poca qualità avendo sbagliato tanti palloni. Non abbiamo iniziato con l’energia necessaria per giocare contro l’Inter ma stiamo crescendo e possiamo competere con l’Inter.

Vorrei che andassimo sopra quota 50 punti ed essere almeno migliori delle ultime 11 stagioni. Ma dovremo essere migliori di oggi per farlo".