Igor Bubnjic, allenatore dell'Udinese Primavera, ha commentato per TuttoUdinese.it la pesante sconfitta per 4-1 patita contro l'Inter: "Nelle ultime due-tre partite la prestazione mi ha reso felice, perché vedo ragazzi che crescono e che hanno voglia. Per me è importante che diano il massimo anche se a volte non è bastato per fare risultato. Sono molto contento di vedere che anche con squadre come Atalanta e Inter che sono di un livello superiore al nostro riusciamo a fare il nostro gioco".

A un gruppo giovane come quello dell'Udinese manca l'esperienza che può servire nell'ottenere un risultato favorevole?

"Siamo la squadra più giovane del campionato e alla fine il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi. Io sono contento di loro perché vedo che anche nei momenti di difficoltà non mollano: in questo modo possiamo finire il campionato a testa alta sapendo di aver dato il massimo".

Manca ancora molto alla fine e le prestazioni si vedono: è ancora possibile la salvezza?

"Nella vita io non ho mai mollato e non permetto neanche ai ragazzi di farlo. Dobbiamo credere ogni partita che tutto è possibile".

Tra andata e ritorno, l'Udinese è la squadra che ha messo più in difficoltà l'Inter.

"Sono contento, significa che stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Peccato che i risultati a volte non arrivino, ma la soddisfazione c'è".