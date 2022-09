Jaka Bijol, autore della rete del raddoppio nel 3-1 inflitto all'Inter, è intevenuto ai microfoni di Udinese Tv per un'analisi della prestazione: "Non ho pensato molto dopo aver segnato, ero solo molto felice. Ma prima di colpire la palla ho pensato che dovevo segnare, o in quel momento o mai più. Segnare sotto ai tifosi è stata una sensazione meravigliosa, pazzesca. È veramente una bella vittoria per noi. Siamo sempre più forti, credo che possiamo ancora migliorare come squadra e continuare così. Vedremo dove ci porterà, è solo l’inizio della stagione e abbiamo molto lavoro da fare, ma dobbiamo dimostrare di essere capaci a mantenere le posizioni alte in classifica", le parole del difensore sloveno.