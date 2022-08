"Abbiamo cambiato quasi 15 giocatori nell'anno solare. Penso sia più importante delle pretese e di avere una squadra perfetta - dice Tare -. Ne avevamo parlato con Sarri, ora tutti concentrati per centrare di nuovo un posto in Champions. I nuovi a rilento? No, è giusto rispettare i tempi di inserimento. Ora iniziano le settimane in cui si giocherà ogni tre giorni, penso che tutti possono mantenere l'asticella alta: dai portieri a Gila, da Cancellieri a Marcos Antonio. I tifosi? Ne abbiamo parlato a lungo anche in società: uno degli obiettivi era creare questa atmosfera. Ora sta a noi aiutare con i risultati. Il mercato è ancora aperto, tutto può accadere, ma non so dire se arriverà un nuovo terzino sinistro".