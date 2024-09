Il talentuoso difensore della Stella Rossa Ognjen Mimović salterà per infortunio il duello con l'Inter in programma domani sera, ma guarderà la partita insieme ai tifosi serbi, oltre che a Miloš Degenek dalla tribuna Ovest dello stadio Marakana, che sarà aperta al pubblico visto il divieto di trasferta: "Ho parlato con i miei compagni, ho augurato loro buona fortuna per la sfida con l'Inter e credo che lasceranno il cuore in campo per lo Zvezda, come sempre. L'handicap è che in Italia giocheranno senza i nostri tifosi, perché sappiamo tutti bene quanto sia importante per noi il sostegno del pubblico dello Zvezda. Purtroppo dovranno dare il massimo senza di loro e tornare a Belgrado con un risultato positivo", le sue parole al sito ufficiale del club.

Mimovic invita tutti nel tempo del tifo biancorosso: "Ci sarà un grande videoproiettore in pista, ingresso gratuito e una grande opportunità per i tifosi di venire al Maracana e dimostrare la loro fedeltà alla Stella Rossa per l'ennesima volta. E io guarderò la partita da lì, così proveremo tutti a tifare così forte che a Milano possano sentirci. Scherzi a parte, ottima idea del club e massimo supporto all'azione. Invito tutti i tifosi a venire domani a dare spettacolo al Marakana", ha concluso Mimović.