Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Spezia e i tifosi delle Aquile accorreranno in massa questa sera a San Siro per far sentire il loro supporto alla squadra allenata da Luca Gotti. Saranno quasi mille, infatti, i sostenitori dello Spezia presenti questa sera sugli spalti di San Siro.

Come riporta il quotidiano La Nazione, la prevendita per il settore ospiti si è conclusa ieri sera con 928 biglietti staccati. La maggior parte dei supporter bianconeri raggiungerà Milano con mezzi propri, altri trecento, invece, viaggeranno a bordo di sei pullman organizzati dalla tifoseria.

Daniel Rizzo