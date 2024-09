L'Udinese è vicina a prendere a parametro zero Oumar Solet, difensore francese del 2000 accostato in passato anche all'Inter. Come spiega calciomercato.com, il centrale ha rescisso col Salisburgo il 14 settembre, a campagna acquisti chiusa in Serie A. Ragion per cui i friulani, qualora dovessero chiudere definitivamente la trattativa, potrebbe già allenarsi regolarmente coi nuovi compagni di squadra ma dovrebbe comunque attendere gennaio per l'esordio nel campionato italiano.