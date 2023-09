Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha un pensiero per i sostenitori Txuri Urdin dopo il pareggio ottenuto contro l'Inter. Queste le dichiarazioni per UEFA.com: "Spero che i tifosi abbiano apprezzato la partita e siano orgogliosi di noi. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere la partita. È un peccato per come è finita. Ma sono molto orgoglioso della prestazione che abbiamo messo in campo”.