Dopo Alvaro Odriozola, tocca al tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil parlare ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match con l'Inter.

Come si incontra l'onda perfetta per affrontare l'Inter a San Siro?

"Giocando con personalità, molta umiltà e rispetto per la squadra che affronterai, una grande squadra con un grande tecnico, in uno stadio straordinario. Di sicuro con noi l'Inter ha sofferto molto all'andata, vedremo se riusciremo a metterli di nuovo in difficoltà".

Quanta differenza fa il primo posto rispetto al secondo?

"E' molto importante arrivare primi. Dall'inizio del torneo pensiamo di partita in partita, ora siamo qui per giocare una grande partita e ottenere il primo posto. Pensando di partita in partita siamo arrivati qui, ci siamo meritati di giocarci il primo posto qui a San Siro".

Quanto è preoccupato dai centrocampisti dell'Inter? Frattesi, Calhanoglu, Barella sono giocatori che segnano...

"Non ditene più, per favore... Sono ottimi giocatori, però preferisco pensare ai miei ragazzi. Se penso a quanto siano bravi loro, perdiamo di certo. L'Inter ha un livello di rosa altissimo e il loro allenatore è un top, ma ribadisco: voglio ragionare sulla nostra partita".