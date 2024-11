Contro l'Inter per ribaltare un destino sin qui avverso. A poche ore dall'inizio dell'incrocio tra i nerazzurri e l'RB Lipsia, il difensore della squadra tedesca Will Orban parla alla Gazzetta dello Sport ripercorrendo l'annata europea sin qui avara di soddisfazioni per i Roten Bullen: "I risultati negativi dipendono da alcuni fattori: le prime partite, con Atletico, Juve e Liverpool erano complicate. Eppure avremmo potuto ottenere qualche punto in più per quanto fatto. Col Celtic non abbiamo reso come di solito. Abbiamo avuto tante assenze di giocatori che sono importanti anche per la mentalità che trasmettono. Ma non ci arrendiamo e con l'Inter daremo il 100%".

Che partita si aspetta con i nerazzurri?

"L'Inter è una delle squadre più forti della Champions. Mi concentro in particolare su Lautaro Martinez, sul quale dovremmo difendere da squadra. Ma tutti i loro giocatori sono forti, per questo sarà un impegno complicatissimo e una grande sfida per tutti noi".

Si può dire che Lipsia e Inter, considerando anche l'età media delle rose, abbiano filosofie completamente diverse?

"Non conoscendo i nerazzurri da dentro è difficile da dire. Però sicuramente loro hanno giocatori molto esperti, specie dal punto di vista internazionale. Noi abbiamo un miscuglio fra giocatori più strutturati e giovani di talento assoluto. La strada che il nostro club ha deciso di percorrere è ben evidente. Vogliamo vincere, ma anche portare alcuni giovani a essere fra i migliori calciatori d'Europa. Negli ultimi anni ci siamo riusciti piuttosto bene".