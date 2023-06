L'ultima giornata di Serie A si avvicina, con l'Inter impegnata in trasferta sul campo del Torino nel tardo pomeriggio di sabato. Come rende noto il club granata, domani, venerdì 2 giugno, il tecnico Ivan Juric farà tappa nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare alla stampa la sfida contro i nerazzurri.