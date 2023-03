Domani alle ore 20.45 l'Inter farà visita allo Spezia nella 26esima giornata di Serie A 2022/23. Il tecnico Semplici ha convocato 24 giocatori per la sfida contro i nerazzurri: rientra a disposizione Zoet, nuova chiamata per Giorgeschi. Fuori per squalifica Reca e Marchetti. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski