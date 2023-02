Cambio (obbligato) dell'ultimo minuto per la Sampdoria, prossimo avversio dell'Inter in campionato. Tra i blucerchiati, impegnati tra pochi minuti contro il Monza, non sarà infatti titolare il neo acquisto Koray Gunter: il difensore resta fuori per un risentimento al flessore. Al suo posto scende in campo Omar Colley.