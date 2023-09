Arciviato il ko di misura contro l'Empoli, la Salernitana oggi pomeriggio ha ripreso la preparazione in vista del match di sabato contro l'Inter. "Prima dell'allenamento la squadra è stata tenuta a rapporto dalla dirigenza per analizzare il momento difficile attraversato dai campani - riferisce l'ANSA -.Valutazioni che stanno riguardando anche la posizione di Paulo Sousa per il quale la partita di sabato potrebbe essere già decisiva".

L'agenzia di stampa ricorda anche che saranno da valutare le condizioni di Antonio Candreva, "uscito dal campo per un problema muscolare che potrebbe costringerlo a saltare la partita contro l'Inter", si legge. Appaiono praticamente certe, invece, le assenze di Ikwuemesi e Coulibaly.