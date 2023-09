Antonio Candreva salta la sfida dell'ex contro l'Inter. L'esterno della Salernitana, uscito dal campo tra il primo e il secondo tempo della partita contro l'Empoli, non prenderà parte al match in programma domani sera all'Arechi.

Questo quanto risulta alla redazione di TuttoSalernitana.com, riferendo che i controlli clinici non hanno evidenziato nulla di grave ma il giocatore "non potrà essere a disposizione di mister Sousa per la sfida di domani per un affaticamento all'adduttore destro, come aveva già ipotizzato lo stesso calciatore nel post-partita. La speranza è quella di recuperarlo per la sfida successiva contro il Monza con il calciatore che sarà valutato giorno per giorno", si legge.