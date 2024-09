Fonseca cambia il Milan nella notte del derby contro l'Inter. Il tecnico rossonero è in bilico (occhio a Maurizio Sarri) e si gioca il tutto per tutto con un 4-4-2 che nella pratica potrebbe trasformarsi in un 4-2-3-1: la novità tattica, racconta oggi La Gazzetta dello Sport, sarà la presenza di Abraham al fianco di Morata in attacco, con Pulisic e Leao sulle fasce e Reijnders e Fofana in mediana. In difesa panchina per Pavlovic: Tomori farà coppia con Gabbia.