Dopo l'amichevole contro il Francavilla, il Lecce si è ritrovato ieri mattina al Deghi Center di San Pietro in Lama per continuare la preparazione in vista dell'inizio del campionato: all'esordio ci sarà l'Inter. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Blin e Di Mariano. Oggi giornata di riposo per i giallorossi, con la ripresa fissata per lunedì pomeriggio all'Acaya Golf Resort & SPA.