Una conferma, una possibile sorpresa, un ballottaggio e una novità. Queste, in sintesi, le notizie di formazione in arrivo da Formello dove Sarri sta preparando la sfida all'Inter di domani sera.

La conferma riguarda il portiere: Provedel ancora titolare nonostante il rientro dalla squalifica di Maximiano. La possibile sorpresa potrebbe esserci in difesa, dove Casale e Gila insidiano Patric e Romagnoli. A metà campo, invece, Vecino e Basic si giocano un posto per completare il reparto con Milinkovic-Savic e Cataldi. Infine, in attacco, Pedro mette la freccia su Zaccagni.