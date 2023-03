Per la sfida con l'Inter di domani sera molto, in casa Juventus, ruota attorno alle condizioni di Angel Di Maria. Oggi Allegri ne valuterà di nuovo le condizioni. "La speranza è di poterlo schierare contro l'Inter, almeno a partita in corso se non addirittura dal primo minuto. Ma in questo momento è Federico Chiesa ad apparire in vantaggio sul Fideo: in programma la staffetta tra i due al fianco di Dusan Vlahovic, prima andrà in scena il ballottaggio (con Fabio Miretti terza scelta)", scrive il Corriere dello Sport. Attenzione anche ad Arek Milik che spinge per essere almeno in panchina a Milano.