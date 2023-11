Seduta di allenamento pomeridiana alla 'Città dello Sport' di Ferentino per il Frosinone, che continua a preparare la partita contro l'Inter di domenica sera. Nel menù odierno attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati: allenamento differenziato per Kalaj e Harroui. Domani mattina è in programma la rifinitura prima della partenza per Milano.