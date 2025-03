È iniziata questo pomeriggio, al Centro Bortolotti di Zingonia, la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida di campionato contro l'Inter, valida per la 29ª giornata della Serie A e in programma domenica 16 marzo al Gewiss Stadium alle ore 20.45. La squadra di Gasperini ha ripreso oggi i lavori dopo il poker rifilato a domicilio alla Juventus mentre nella giornata di domani, martedì 12 marzo, è fissata in agenda unaseduta mattutina a porte chiuse.